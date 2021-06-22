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По Украине развезли еще 500 тысяч доз Sinovac. Получили больницы и поликлиника МВД

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Украина, Вторник 22 июня 2021 18:09
По Украине развезли еще 500 тысяч доз Sinovac. Получили больницы и поликлиника МВД Фото: еще 500 тысяч доз Sinovac развезли по Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Госпредприятие "Медицинские закупки" развезло по областям Украины еще 500 тысяч доз вакцины от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech. Препарат получили больницы и поликлиника Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

Эту партию привезли в Украину 26 мая, после чего вакцина прошла лабораторный контроль и 15 июня поступила на склад "Медицинских закупок". Уже на следующий день предприятие начало развозить дозы по областям страны.

"В течение двух дней вакцина была доставлена 25 адресатам из 26: в учреждения здравоохранения по всей Украине в подчинении Минздрава и в центральную поликлинику МВД", - рассказали в министерстве.

Сегодня вакцину доставили последнему адресату - департаменту здравоохранения Киевской городской государственной администрации. Департамент просил предоставить дозы вакцины позже, поскольку не было свободного места для хранения.

"По состоянию на 22 июня ГП "Медицинские закупки" получило 1 713 316 флаконов вакцины CoronaVac из заказанных 1 913 316 флаконов", - добавили в Минздраве.

Вакцину CoronaVac используют для прививки украинцев в центрах вакцинации от коронавируса.

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