Україною розвезли ще 500 тисяч доз Sinovac. Отримали лікарні та поліклініка МВС

Держпідприємство "Медичні закупівлі" розвезло областями України ще 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Препарат отримали лікарні та поліклініка Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в Facebook .

Цю партію привезли в Україну 26 травня, після чого вакцина пройшла лабораторний контроль і 15 червня надійшла на склад "Медичних закупівель". Вже наступного дня підприємство почало розвозити дози областями країни.

"Протягом двох днів вакцину було доставлено до 25 адресатів з 26: до закладів охорони здоров’я по всій Україні у підпорядкуванні МОЗ та до центральної поліклініки МВС", - розповіли в міністерстві.

Сьогодні вакцину доставили останньому адресату - департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. Департамент просив надати дози вакцини пізніше, оскільки не було вільного місця для зберігання.

"Станом на 22 червня ДП "Медичні закупівлі" отримало 1 713 316 флаконів вакцини CoronaVac із замовлених 1 913 316 флаконів", - додали в МОЗ.

Вакцину CoronaVac використовують для щеплення українців у центрах вакцинації від коронавірусу.