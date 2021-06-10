В Украине сделали более 1,5 млн прививок от коронавируса
С начала вакцинальной кампании в Украине, которая началась в конце февраля, сделано 1 545 019 прививок от коронавирус. При этом прививки получили 1 364 568 людей.
В частности, одну дозу получили 1 364 566 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 180 453 человека.
За минувшие сутки, 9 июня, 55 573 человека было привито против COVID-19. Одну дозу получили 36 498 человек, полностью иммунизированы - 19 075 людей.
Отметим, что 500 тысяч последних прививок сделали за 20 дней. Так, по состоянию на 20 мая сообщалось, что в Украине сделано 1 012 815 прививок от COVID-19.
Напомним, за прошедшие сутки, 10 июня, в Украине зафиксировали 1 785 новых случаев заболевания на коронавирус.
Ранее сообщалось, что в Украине на ближайших выходных, 12-13 июня, центры вакцинации от коронавирус заработают в 14 регионах.
РБК-Украина также писало, что в ходе массовой кампании в Китае гражданам сделали более 800 млн прививок против коронавируса.