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В Украине сделали более 1 млн прививок против COVID

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Киев, Понедельник 07 июня 2021 10:14
В Украине сделали более 1 млн прививок против COVID Фото: центр вакцинации от COVID-19 в Киеве (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине по состоянию на сегодня, 7 июня, получили первую дозу вакцины против коронавируса более 1 млн украинцев. Из них полностью иммунизированных (получили вторую дозу) - более чем 147 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"С начала вакцинации было сделано 1 241 008 прививок, из них получили 1 дозу - 1 241 006 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 147 118 граждан (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 388 124 прививок",- говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, за минувшие сутки от коронавируса были привиты 24 860 человек. Одну дозу получили 24 406 граждан, полностью иммунизированы - 454 человека.

"По состоянию на 7 июня 2021 в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 646 129 человек", - добавляют в Минздраве.

Напомним, что центры вакцинации работают в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, Полтаве и Ровно. На прививку приглашать людей, записавшихся через "Дію" или у семейного врача.

Отметим, что в Украине зафиксировали 535 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений обнаружили в Киеве, Николаевской и Киевской областях.

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