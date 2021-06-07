В Украине сделали более 1 млн прививок против COVID

В Украине по состоянию на сегодня, 7 июня, получили первую дозу вакцины против коронавируса более 1 млн украинцев. Из них полностью иммунизированных (получили вторую дозу) - более чем 147 тысяч человек.

"С начала вакцинации было сделано 1 241 008 прививок, из них получили 1 дозу - 1 241 006 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 147 118 граждан (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 388 124 прививок",- говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, за минувшие сутки от коронавируса были привиты 24 860 человек. Одну дозу получили 24 406 граждан, полностью иммунизированы - 454 человека.

"По состоянию на 7 июня 2021 в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 646 129 человек", - добавляют в Минздраве.