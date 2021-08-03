ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине сделали более 125 тысяч COVID-прививок за сутки

Новина українською →
Вторник 03 августа 2021 09:39
В Украине сделали более 125 тысяч COVID-прививок за сутки Фото: в Украине сделали еще 125 тысяч прививок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 2 августа, в Украине вакцинировали от коронавируса 125 161 человека. Одну дозу получили 70 344 человека, полностью иммунизированные - 54 817 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В течение суток в стране работали 751 мобильная бригада, 2 174 пункта прививки, 251 центр вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 3 669 513 человека, из них получили одну дозу -- 3 669 511 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 088 433 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 5 757 944 прививки.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшкко заявил, что в Украине пока нет признаков национального и регионального вспышек коронавируса. Система здравоохранения страны уже готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной штаммом "Дельта".

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцинация Коронавирус "Дельта"
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе