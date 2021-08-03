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В Україні зробили понад 125 тисяч COVID-щеплень за добу

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Вівторок 03 серпня 2021 09:39
В Україні зробили понад 125 тисяч COVID-щеплень за добу Фото: в Україні зробили ще 125 тисяч щеплень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 2 серпня, в Україні вакцинували від коронавірусу 125 161 людину. Одну дозу отримали 70 344 людини, повністю імунізовані - 54 817 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Протягом доби в країні працювали 751 мобільна бригада, 2 174 пункти щеплення, 251 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 669 513 людини, з них отримали одну дозу -- 3 669 511 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 088 433 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 5 757 944 щеплення.

Раніше глава МОЗ Віктор Ляшкко заявив, що в Україні поки немає ознак національного та регіонального спалахів коронавірусу. Система охорони здоров'я країни вже готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19, викликаної штамом "Дельта".

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