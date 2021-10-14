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В Украине сделали 14 млн прививок от COVID: сколько человек прошли полный курс

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Киев, Четверг 14 октября 2021 08:44
В Украине сделали 14 млн прививок от COVID: сколько человек прошли полный курс Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

По состоянию на 14 октября в Украине сделали более 14 млн прививок от COVID-19. При этом свыше 6 млн украинцев получили обе дозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что с начала прививочной кампании привито 7 774 486 человек, из них получили одну дозу - 7 774 484 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 349 739 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). В общей сложности сделано 14 124 223 прививки.

"97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - не вакцинированные", - уточнили в Минздраве.

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине рассматривают вопрос введения бустерной вакцинации для людей с хроническими болезнями.

Кроме того, Минздрав предлагает расширить перечень профессий для обязательной вакцинации.

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