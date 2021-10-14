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В Україні зробили 14 млн щеплень від COVID: скільки осбі пройшли повний курс

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Київ, Четвер 14 жовтня 2021 08:44
В Україні зробили 14 млн щеплень від COVID: скільки осбі пройшли повний курс Фото: вакцинація в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Станом на 14 жовтня в Україні зробили понад 14 млн щеплень від COVID-19. При цьому понад 6 млн українців отримали обидві дози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що з початку вакцинальної кампанії щеплено 7 774 486 осіб, з них отримали одну дозу - 7 774 484 особи, повністю імунізовані і отримали дві дози - 6 349 739 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом зроблено 14 124 223 щеплення.

"97% госпіталізованих з COVID-19 у вересні - не вакциновані", - уточнили в МОЗ.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні розглядають питання введення бустерної вакцинації для людей з хронічними хворобами.

Крім того, МОЗ пропонує розширити перелік професій для обов'язкової вакцинації.

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