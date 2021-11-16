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В Украине уже сделали более 21 млн прививок против коронавируса

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Украина, Вторник 16 ноября 2021 08:22
В Украине уже сделали более 21 млн прививок против коронавируса Фото: в Украине уже сделали более 21 млн прививок против коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине с начала вакцинальной кампании сделали более 21 млн прививок против коронавируса. В частности, вчера были иммунизированы более 260 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

За сутки

Так, за минувшие сутки, 15 ноября 268 088 человек вакцинировано против COVID-19.

Из которых одну дозу вакцины получили 102 908, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 165 180 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине уже привили 12 331 552 человека.

Из которых получили одну дозу вакцины - 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 887 415 человек.

В общем количестве в стране уже проведено 21 218 965 прививок.

В Минздраве отмечают, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированные против коронавируса.

Напомним, в Украине, начиная с 19 декабря, каждый кто получил две прививки от коронавируса сможет получить 1 тысячу гривен.

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