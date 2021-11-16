В Україні вже зробили понад 21 млн щеплень проти коронавірусу
В Україні від початку вакцинальної кампанії зробили більше ніж 21 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, вчора були імунізовані понад 260 тисяч людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
За добу
Так, за минулу добу, 15 листопада 268 088 людей вакциновано проти COVID-19.
З яких одну дозу вакцини отримали 102 908, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 165 180 людей.
Загалом в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні вже щепили 12 331 552 людини.
З яких отримали одну дозу вакцини - 12 331 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 8 887 415 людей.
У загальній кількості в країні вже проведено 21 218 965 щеплень.
У МОЗ зазначають, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не були невакциновані проти коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні, починаючи з 19 грудня, кожен хто отримав два щеплення від коронавірусу зможе отримати 1 тисячу гривень.