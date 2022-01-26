Фото: в Украине уже сделали более 30 млн прививок против COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине с начала вакцинальной кампании сделали более 30 млн прививок от коронавируса. За минувшие сутки иммунизацию прошли более 80 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки За вчера, 25 января в Украине 81 736 человек вакцинировано против COVID-19. В частности, первую дозу получили 29 929 человек, вторую дозу - 28 984 человека, дополнительную дозу получили 628 людей, бустерную - 22 195. В целом в Украине С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 221 308 человек. Из них получили первую дозу-15 221 306 человек, получили две дозы - 14 519 768 человек, дополнительную дозу - 14 237 человек, бустерную - 248 063 человека. Всего проведено в Украине 30 003 374 прививки.