UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине сделали более 400 тысяч бустерных COVID-прививок

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки сделали более 75 тысяч прививок от коронавируса. Из них бустерную дозу получили 22 тысячи, при этом общее их количество уже составляет более 400 000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

В Украине за вчера, 3 февраля 75 304 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 482 человека, вторую дозу - 28 444 человека, дополнительную дозу получили 695 человек, а бустерную - 22 683.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 420 207 человек.

В частности, получили первую дозу-15 420 205 человек, получили две дозы - 14 728 642 человека, дополнительную дозу - 19 423 человека, а бустерную - 421 057.

В общем количестве в стране уже проведено 30 589 327 прививок.

Напомним, в Минздраве дали разъяснения, что делать в случае отказа делать прививку от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавируса