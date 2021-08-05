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В Украине сделали более 6 млн прививок против коронавируса

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Четверг 05 августа 2021 08:53
В Украине сделали более 6 млн прививок против коронавируса Фото: в Украине сделали 6 млн прививок от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Более 6 миллионов прививок против COVID-19 сделали в Украине. Полностью иммунизированы и получили две дозы 2 215 230 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 3 855 095 человек.

За минувшие сутки, 4 августа, вакцинировано 159 121 человека. Одну дозу получили 95 690 человек, полностью иммунизированные - 63 431 человек.

Раньше Европейский союз одобрил украинские цифровые COVID-сертификаты на техническом уровне.

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