В Украине сделали более 6 млн прививок против коронавируса
Фото: в Украине сделали 6 млн прививок от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Более 6 миллионов прививок против COVID-19 сделали в Украине. Полностью иммунизированы и получили две дозы 2 215 230 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Всего с начала вакцинальной кампании привито 3 855 095 человек.
За минувшие сутки, 4 августа, вакцинировано 159 121 человека. Одну дозу получили 95 690 человек, полностью иммунизированные - 63 431 человек.
Раньше Европейский союз одобрил украинские цифровые COVID-сертификаты на техническом уровне.