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В Україні зробили більше 6 млн щеплень проти коронавірусу

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Четвер 05 серпня 2021 08:53
В Україні зробили більше 6 млн щеплень проти коронавірусу Фото: в Україні зробили 6 млн щеплень від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Понад 6 мільйонів щеплень проти COVID-19 зробили в Україні. Повністю імунізовані та отримали дві дози 2 215 230 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 855 095 людей.

За минулу добу, 4 серпня, вакциновано 159 121 людину. Одну дозу отримали 95 690 людей, повністю імунізовані - 63 431 людина.

Раніше Європейський союз схвалив українські цифрові COVID-сертифікати на технічному рівні.

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