В Україні зробили більше 6 млн щеплень проти коронавірусу
Фото: в Україні зробили 6 млн щеплень від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Понад 6 мільйонів щеплень проти COVID-19 зробили в Україні. Повністю імунізовані та отримали дві дози 2 215 230 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 855 095 людей.
За минулу добу, 4 серпня, вакциновано 159 121 людину. Одну дозу отримали 95 690 людей, повністю імунізовані - 63 431 людина.
Раніше Європейський союз схвалив українські цифрові COVID-сертифікати на технічному рівні.