В Украине сделали более 70 тысяч новых прививок от COVID
За прошедшие сутки, 5 июля в Украине против коронавируса сделано более 70 тысяч прививок. Что в три раза больше чем днем ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
Отмечено, что полностью вакцинированы более чем 45 тысяч человек.
"73 234 человека привито против COVID-19 в сутки 5 июля 2021. Одну дозу получили 25 552 человека, полностью иммунизированы - 47 682 человека",- говорится в сообщении.
По информации Минздрава, в течение суток работали:
- 481 мобильная бригада,
- 1 128 пунктов прививания;
- 7 центров вакцинации.
Известно, что в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 777 626 человек.
В общем, с начала прививочной кампании, вакцинировано 2 100 540 человек.
В частности, первую дозу препарата получили - 2 100 538 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 898 076 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
В общей сложности было проведено 2 998 614 прививок.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 541 новый случай коронавируса.
Добавим, что центры массовой вакцинации от COVID-19 открыты в каждой области Украины.