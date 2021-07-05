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Центры массовой вакцинации от COVID есть в каждой области Украины

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 15:33
Центры массовой вакцинации от COVID есть в каждой области Украины Фото: центры массовой вакцинации от COVID есть в каждой области Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 5 июля центры массовой вакцинации от COVID-19 функционируют в каждой области Украины. За период прививочной кампании было сделано почти 3 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на традиционное селекторное совещание в Офисе президента.

"В Украине по состоянию на сегодня сделано почти 3 млн прививок против коронавируса. Центры массовой вакцинации населения открылись уже в каждой области",- заявили у Зеленского.

Отмечено, что в Украине наблюдается уменьшение количества больных на коронавирус. Однако власть должна быть готова к противодействию штамма "Дельта".

Также во время совещания было акцентировано внимание на увеличении количества центров вакцинации и продолжении наращивания ее темпов.

Напомним, что в Киеве открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса.

Добавим, что за прошедшую неделю в Украине прививки против COVID-19 получили более 440 тысяч граждан.

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