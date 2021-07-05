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В Украине сделали почти полмиллиона прививок от COVID за неделю

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Украина, Понедельник 05 июля 2021 10:34
В Украине сделали почти полмиллиона прививок от COVID за неделю Фото: в Украине сделали почти полмиллиона прививок от COVID за неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

За прошедшую неделю в Украине прививки против COVID-19 получили более 440 тысяч граждан. С начала прививочной кампании иммунизировано 2,9 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коронавирус инфо" в Telegram-канале.

"440 614 человек привито против COVID-19 за неделю (с 28 июня по 4 июля 2021) в Украине, из них вакцинировано 1 дозой - 170 108 человек, 2 дозой - 270 506 человек",- говорится в сообщении.

Отмечено, что с начала кампании суммарное количество сделанных прививок составляет 2 925 380. Из них получили 1 дозу вакцины - 2 074 986 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 850 394 человека (из них 2 получили 1 дозу за рубежом).

Как сообщает Минздрав, за минувшие сутки против COVID-19 вакцинировано 24 363 человека.

Так, первую дозу получили 15 260 человек, а полностью иммунизированы - 9 103.

В ведомстве добавляют, что по состоянию на 4 июля в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 774 553 человека.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 244 новых случаев коронавируса.

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