В Україні зробили майже півмільйона щеплень від COVID за тиждень

За минулий тиждень в Україні щеплення проти COVID-19 отримали понад 440 тисяч громадян. Від початку вакцинальної кампанії імунізовано 2,9 млн осіб.

"440 614 осіб щеплено проти COVID-19 за тиждень (з 28 червня до 4 липня 2021 року) в Україні, з них вакциновано 1 дозою - 170 108 осіб, 2 дозою - 270 506 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить 2 925 380. З них отримали 1 дозу вакцини - 2 074 986 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 850 394 особи (із них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном).

Як повідомляє МОЗ, за минулу добу проти COVID-19 вакциновано 24 363 громадян.

Так, першу дозу отримали 15 260 людей, а повністю імунізовані - 9 103.

У відомстві додають, що станом на 4 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 774 553 людини.