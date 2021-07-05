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В Україні зробили майже півмільйона щеплень від COVID за тиждень

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Україна, Понеділок 05 липня 2021 10:34
В Україні зробили майже півмільйона щеплень від COVID за тиждень Фото: в Україні зробили майже півмільйона щеплень від COVID за тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

За минулий тиждень в Україні щеплення проти COVID-19 отримали понад 440 тисяч громадян. Від початку вакцинальної кампанії імунізовано 2,9 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коронавірус інфо" у Telegram-каналі.

"440 614 осіб щеплено проти COVID-19 за тиждень (з 28 червня до 4 липня 2021 року) в Україні, з них вакциновано 1 дозою - 170 108 осіб, 2 дозою - 270 506 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить 2 925 380. З них отримали 1 дозу вакцини - 2 074 986 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 850 394 особи (із них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном).

Як повідомляє МОЗ, за минулу добу проти COVID-19 вакциновано 24 363 громадян.

Так, першу дозу отримали 15 260 людей, а повністю імунізовані - 9 103.

У відомстві додають, що станом на 4 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 774 553 людини.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксували 244 нових випадків коронавірусу.

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