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Украине из-за СOVID-19 оказали помощь около 30 стран

Новина українською → Киев, Суббота 19 декабря 2020 10:40
Украине из-за СOVID-19 оказали помощь около 30 стран Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украине в борьбе с коронавирусом помогали 28 государств, а также государства-анклавы Ватикан и Суверенный Мальтийский Орден. Страна ведет поиск иностранных партнеров для получения гуманитарной и консультативной помощи.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает "Радио Свобода".

МИД с привлечением зарубежных дипломатических учреждений Украины ведет поиск иностранных партнеров для организации закупок средств первичной защиты, медицинского оборудования и медикаментов.

По данным МИД, больше всего помощи направили США - сначала они выделили 17,3 млн долларов экстренной медицинской помощи Украине. В октябре эту сумму увеличили до 19 млн.

Напомним, Соединенные Штаты Америки с 2014 года предоставили Украине помощи в целом на свыше 4,1 млрд долларов как в области безопасности, так и вне ее. Это составляет 116,85 млрд гривен, или около 2780 гривен на одного гражданина.

Отметим, что Сенат США поддержал оборонный бюджет с помощью Украине.

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