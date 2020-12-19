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Україні через СOVID-19 надали допомогу близько 30 країн

Новость на русском → Київ, Субота 19 грудня 2020 10:40
Україні через СOVID-19 надали допомогу близько 30 країн Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Україні в боротьбі з коронавірусом допомагали 28 держав, а також держави-анклави Ватикан і Суверенний Мальтійський Орден. Країна веде пошук іноземних партнерів для отримання гуманітарної та консультативної допомоги.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає "Радіо Свобода".

МЗС із залученням закордонних дипломатичних установ України веде пошук іноземних партнерів для організації закупівель засобів первинного захисту, медичного обладнання та медикаментів.

За даними МЗС, найбільше допомоги направили США - спершу вони виділили 17,3 мільйона доларів екстреної медичної допомоги Україні. В жовтні цю суму збільшили до 19 мільйонів.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки з 2014 року надали Україні допомоги загалом на понад 4,1 млрд доларів як в царині безпеки, так і поза нею. Це становить 116,85 млрд гривень, або близько 2780 гривень на одного громадянина.

Зазначимо, Сенат США підтримав оборонний бюджет з допомогою Україні.

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