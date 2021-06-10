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В Украине за сутки 1 785 новых COVID-случаев

Автор: Инна Собора

В течение прошлых суток, 10 июня, в Украине зафиксировали 1 785 новых случаев заболевания на коронавирус. Среди них-77 детей и 73 медработника.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Всего в больницу попал 741 человек. Умерли от коронавируса - 97. В то же время, одолели болезни 6 513 человек.

За сутки на наличие короонавируса протестировано более 58 тысяч человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

Напомним, в Украине на ближайших выходных, 12-13 июня, центры вакцинации от коронавирус заработают в 14 регионах.

Как известно, вчера Украина перешла в "зеленую" зону карантина. Во всех областях ослабляют карантинные ограничения.

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