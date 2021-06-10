В Украине за сутки 1 785 новых COVID-случаев

В течение прошлых суток, 10 июня, в Украине зафиксировали 1 785 новых случаев заболевания на коронавирус. Среди них-77 детей и 73 медработника.
Всего в больницу попал 741 человек. Умерли от коронавируса - 97. В то же время, одолели болезни 6 513 человек.
За сутки на наличие короонавируса протестировано более 58 тысяч человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.
Напомним, в Украине на ближайших выходных, 12-13 июня, центры вакцинации от коронавирус заработают в 14 регионах.
Как известно, вчера Украина перешла в "зеленую" зону карантина. Во всех областях ослабляют карантинные ограничения.