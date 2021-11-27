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В Украине за сутки более 14 тысяч новых COVID-случаев и 568 смертей

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Украина, Суббота 27 ноября 2021 08:18
В Украине за сутки более 14 тысяч новых COVID-случаев и 568 смертей Фото: в Украине за сутки более 14 тысяч новых COVID-случаев и 568 смертей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 14 200 заражений коронавирусом и 568 смертей. Из которых заболели 1 296 детей и 212 медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

По информации ведомства, за вчера с коронавирусом госпитализировали 3 305 человек, умерли от болезни - 568, а выздоровели 22 946.

Вместе с тем вчера было проведено ПЦР-тестирований - 47 289, методом ИФА - 10 422, а экспресс тестами - 37 804.

Больше всего заражений за сутки обнаружили в Киеве (1630), Донецкой (1044), Полтавской (904) и Днепропетровской (866) областях.

В целом в Украине

С начала пандемии коронавируса в Украине заболели COVID - 3 414 540 человек, выздоровели - 2 899 967, а умерли от болезни - 84 717. Также проведено ПЦР-тестований - 15 793 678.

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