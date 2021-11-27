ru ua
Сб, 27 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні за добу понад 14 тисяч нових COVID-випадків та 568 смертей

Новость на русском →
Україна, Субота 27 листопада 2021 08:18
В Україні за добу понад 14 тисяч нових COVID-випадків та 568 смертей Фото: в Україні за добу понад 14 тисяч нових COVID-випадків та 568 смертей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу зафіксували 14 200 заражень коронавірусом та 568 смертей. З яких захворіли 1 296 дітей та 212 медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

За інформацією відомства, за вчора з коронавірусом госпіталізували 3 305 осіб, померли від хвороби - 568, а одужали 22 946.

Разом з тим вчора було проведено ПЛР-тестувань - 47 289, методом ІФА - 10 422, а експрес тестами - 37 804.

Найбільше заражень за добу виявили у Києві (1630), Донецькій (1044), Полтавській (904) та Дніпропетровській (866) областях.

Загалом в Україні

Від початку пандемії коронавірусу в Україні захворіли на COVID - 3 414 540 осіб, одужали - 2 899 967, а померли від хвороби - 84 717. Здійснено ПЛР-тестувань - 15 793 678.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Карантин Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус