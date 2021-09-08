В Україні за добу 2 772 нові випадки коронавіруса
Фото: в Україні 2 772 нові випадки коронавіруса (Віталій Носач, РБК-Україна)
За минулу добу, 7 вересня, в Україні зафіксували 2 772 нові підтверджені випадки COVID-19. Серед хворих 254 дитини та 46 медпрацівників).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Всього за минулу добу госпіталізовано 1 017 людей, летальних випадків - 60; одужало - 1 411 осіб.
За добу зробили майже 70 тисяч тестів різними методами.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.