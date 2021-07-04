В Украине за сутки более 370 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки с коронавирусом госпитализировали 460 человек, а скончались от осложнения болезни 10 инфицированных. Выздоровели от коронавируса за вчера 526 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20) областях.

Вчера на коронавирус было протестировано 14 229 человек методом ПЦР, 3 345 человек методом ИФА и 10 405 человек экспресс-тестами.

За все время пандемии в Украине подтвердили 2 237 553 случая заражения коронавирусом, из них уже выздоровели - 2 171 182 человека.