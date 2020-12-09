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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 276 человек

Новина українською → Украина, Среда 09 декабря 2020 09:18
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 276 человек Фото: медик (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки от COVID-19 умерли 276 человек. Это новый антирекорд.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии в Украине из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли уже 14 204 человек. До этого худшим показателем было 257 смертей, которые были зафиксированы 19 ноября.

Больше всего летальных случаев за вчера выявили в Киеве (+34), Днепропетровской (+32), Одесской (+22), Львовской (+21) и Хмельницкой (+20) областях.

Напомним, всего за сутки в Украине подтвердили 12 585 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 14 554 человека. Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве, Одесской, Киевской, Черкасской и Запорожской областях.

Также РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в Украине стабилизировалась. В стране уменьшилось количество заболевших, а также госпитализаций.

Отметим, сегодня Кабмин представит план по ужесточению карантина. Новые ограничения планируют ввести с начала января.

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