В Украине за сутки от COVID-19 умерли 285 человек

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 285 летальных случаев от коронавируса. Это новый антирекорд с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Предыдущих худший показатель был зафиксирован 9 декабря - тогда умерли 276 пациентов.

Больше всего летальных случаев за сутки зафиксировали в Черниговской (+59) Одесской (+28), Донецкой (+27) областях, Киеве (+26) и Днепропетровской области (+20).

Всего с начала пандемии умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 14 755 человек.

Напомним, всего за прошедшие сутки в Украине подтвердили 13 514 новых случаев коронавируса. Выздоровели при этом 15 327 пациентов. Активными больными остаются 391 880 человек.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что в Украине более 75% летальных случаев от коронавируса произошли среди людей, которые были старше 60 лет.

Также РБК-Украина писало, что в Верховной раде назвали новые категории украинцев, которые первыми получат вакцину от коронавируса. Бесплатно смогут вакцинироваться 4 миллиона украинцев.