UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине за сутки обнаружили 890 новых COVID-случаев

Автор: Инна Собора

За сутки 16 августа в Украине зафиксировали 890 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди заболевших 81 ребенок и 10 медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Вського за минувшие сутки госпитализировали 379 человек, выздоровели - 433. Умерли от коронавирус 27 человек.

За сутки было протестировано различными методами около 50 тысяч человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киев (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.

Напомним, за сутки 15 августа в Украине выявили 417 новых случаев коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус