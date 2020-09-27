В Украине за сутки подтвердили 3130 новых случаев COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине за последние сутки подтвердили 3130 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых заражений в Харьковской, Днепропетровской, Львовской областях и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в стране подтвердили 198 634 случаев COVID-19. При этом 87 882 человека уже побороли болезнь, из которых 1009 - за последние 24 часа.

Умерли от коронавируса 3 959 человек, в том числе 56 - за вчера.

Больше всего новых случаев за стуки выявили в Харьковской (+494), Днепропетровской (+167), Львовской (+148) областях и Киеве (+323).

Также РБК-Украина писало, что вчера в Украине почти все регионы были не готовыми к ослаблению карантина. Требованиям Министерства здравоохранения соответствуют только Кировоградская и Херсонская области.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в больницах находятся 12,8 тысячи человек, у которых подтвержден диагноз или есть подозрение на коронавирус.