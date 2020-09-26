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В Украине в больницах находятся почти 13 тысяч пациентов с коронавирусом

Новина українською → Украина, Суббота 26 сентября 2020 12:25
В Украине в больницах находятся почти 13 тысяч пациентов с коронавирусом Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что в больницах находятся 12,8 тысячи человек, у которых подтвержден диагноз или есть подозрение на коронавирус. Им предоставляют необходимую медицинскую помощь.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

"Сегодня утром в наших больницах находится с подтвержденным диагнозом COVID-19, или с подозрением... на кроватях, отведенных под лечение коронавирусной болезни, находится 12865 человек, которым предоставляется соответствующая медицинская помощь в условиях стационара", - отметил глава Минздрава.

Напомним, в стране за последние сутки подтвердили рекордное число заражений коронавирусом - 3833, а больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.

Согласно данным Совета национальной безопасности и обороны, за время пандемии в Украине инфицировались коронавирусом 195 504 человека. Побороли болезнь 86 873 человека, в том числе 1740 - за вчера.

Как писало РБК-Украина, тотальный карантин в Украине возможен в случае "локдауна" медицинской системы.

А глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что возвращение к тотальному карантину в Украине может привести к катастрофическим последствиям, поэтому страна будет использовать модель адаптивного карантина.

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