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В Украине за сутки сделали 17,5 тысяч прививок, большинство из них второй дозой

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Суббота 22 мая 2021 09:21
В Украине за сутки сделали 17,5 тысяч прививок, большинство из них второй дозой Фото: в Украине вакцинировали 17,5 тысяч человек от коронавируса 21 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки прививку от коронавируса сделали 17 583 людям. Одну дозу получил 6 091 человек, полностью иммунизированы - 11 492 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Всего от начала вакцинальной кампании привито 977 011 человек, из них получили 1 дозу - 977 009 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 72 302. Всего проведено 1 049 311 прививок.

По состоянию на 21 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 580 616 людей.

Напомним, вчера глава Кабинета министров Денис Шмигаль заявил, что за минувшие сутки вакцину от коронавируса получили более 18 тысяч украинцев. Однако протестирована способность прививок составляет более 80 тысяч человек в сутки.

Как писало РБК-Украина, новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что поставил перед собой задачу по вакцинации от коронавируса в стране. Глава Минздрава намерен до конца этого года вакцинировать всех желающих.

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