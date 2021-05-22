В Україні за добу зробили 17,5 тисяч щеплень, більшість із них другою дозою

Протягом минулої доби щеплення від коронавіруса зробили 17 583 людям. Одну дозу отримала 6 091 людина, повністю імунізовані - 11 492 людини.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ .

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 977 011 людей, з них отримали 1 дозу - 977 009 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 72 302 . Загалом проведено 1 049 311 щеплень.

Станом на 21 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 580 616 людей.