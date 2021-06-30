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В Украине за сутки сделали более 80 тысяч прививок против COVID

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Украина, Среда 30 июня 2021 09:54
В Украине за сутки сделали более 80 тысяч прививок против COVID Фото: в Украине за сутки сделали более 80 тысяч прививок против COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки, 29 июня, сделали более 81,6 тысячи прививок от коронавируса. Что в четыре раза больше чем днем ранее.

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

"81 637 человек привито против COVID-19 за сутки 29 июня 2021 года. Одну дозу получили 21 475 человек полностью иммунизированы - 60 162 человека",- говорится в сообщении.

По информации ведомства, в течение суток работали:

  • 518 мобильных бригад,
  • 1 336 пунктов прививки;
  • 2 центра вакцинации.

Известно, что по состоянию на 29 июня текущего года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 756 424 человека.

Отмечено, что с начала прививочной кампании было привито 1 933 946 человек.

Так, получили первую дозу вакцины - 1 933 944 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 649 524 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В общей сумме было проведено 2 583 468 прививок.

Напомним, что в Украине зафиксировали 633 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки.

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