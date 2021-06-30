В Украине за сутки сделали более 80 тысяч прививок против COVID

В Украине за минувшие сутки, 29 июня, сделали более 81,6 тысячи прививок от коронавируса. Что в четыре раза больше чем днем ранее.

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

"81 637 человек привито против COVID-19 за сутки 29 июня 2021 года. Одну дозу получили 21 475 человек полностью иммунизированы - 60 162 человека",- говорится в сообщении.

По информации ведомства, в течение суток работали:

518 мобильных бригад,

1 336 пунктов прививки;

2 центра вакцинации.

Известно, что по состоянию на 29 июня текущего года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 756 424 человека.

Отмечено, что с начала прививочной кампании было привито 1 933 946 человек.

Так, получили первую дозу вакцины - 1 933 944 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 649 524 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В общей сумме было проведено 2 583 468 прививок.