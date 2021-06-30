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В Україні за добу зробили понад 80 тисяч щеплень проти COVID

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Україна, Середа 30 червня 2021 09:54
В Україні за добу зробили понад 80 тисяч щеплень проти COVID Фото: в Україні за добу зробили понад 80 тисяч щеплень проти COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу, 29 червня, зробили понад 81,6 тисячі щеплень від коронавірусу. Що у чотири рази більше ніж днем раніше.

Про це повідомляє прес-центр МОЗ.

"81 637 людей щеплено проти COVID-19 за добу 29 червня 2021 року. Одну дозу отримали 21 475 людей, повністю імунізовані - 60 162 людини", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, протягом доби працювали:

  • 518 мобільних бригад,
  • 1 336 пунктів щеплення;
  • 2 центри вакцинації.

Відомо, що станом на 29 червня поточного року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 756 424 людини.

Зазначено, що від початку вакцинальної кампанії було щеплено 1 933 946 людей.

Так, отримали першу дозу вакцини - 1 933 944 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 649 524 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

У загальній сумі було проведено 2 583 468 щеплень.

Нагадаємо, що В Україні зафіксували 633 нових випадків коронавірусу за минулу добу.

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