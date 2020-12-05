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В Украине за сутки почти 14 тысяч случаев коронавируса

Новина українською → Киев, Суббота 05 декабря 2020 08:09
В Украине за сутки почти 14 тысяч случаев коронавируса Фото: человек в медицинской маске (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине за минувшие сутки подтвердили коронавирус 13 825 у людей. Среди новых больных 713 детей и 629 медицинских работников.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на странице в Facebook.

За прошедшие сутки в Украине с коронавирусом госпитализировали 1 504 человека. Умерли от осложнений болезни 226 украинцев. В то же время выздоровели от COVID-19 - 14 724 человека.

Вчера лабораторные центры осуществили 67 533 тестов на коронавирус: 44 538 методом ПЦР и 22 995 методом ИФА.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано Киеве (1 541), Днепропетровской (1 058), Одесской (1 015), Запорожской (1 001) и Киевской (995) областях.

Напомним, в пятницу в мире зарегистрировали рекордное количество новых случаев COVID-19. За сутки коронавирус диагностировали у более 680 тысяч жителей планеты, в то же время жертвами болезни стали более 12 тысяч человек.

Также РБК-Украина писало, что ежедневное количество новых случаев коронавируса в Украине снова перевалило за 15 тысяч. В стране почти неделю количество новых случаев не достигало отметки в 15 тысяч.

Кроме того, на этой неделе в Украине фиксировали положительную динамику распространения коронавируса - в течение двух дней количество новых случаев было меньше, чем пациентов, выздоровевших от COVID-19.

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