В Украине вторые сутки подряд выздоровели от COVID-19 больше людей, чем заболели

В Украине за прошедшие сутки выздоровели 15 372 человека. Это на 876 больше, чем заразились - 14 496.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Это вторые сутки подряд, когда в стране фиксирует больше случаев выздоровления, чем заражений. Вчера количество активных больных сократилось еще на 910.

При этом за вчера выздоровели рекордное число пациентов с начала пандемии. До этого лучшим показателем было 13 882 - столько людей вылечились за предыдущие сутки.

Напомним, всего за вчера было проведено 72 678 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 47 172, методом ИФА - 25 506. Больше всего новых случаев выявили в Киеве (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях. С начала пандемии заразились уже 772 760 человек.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что COVID-19 переболели уже почти 3% украинцев.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения представит стратегию вакцинации от коронавируса в Украине на следующей неделе.