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В Украине за сутки выявили 285 новых случаев COVID

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Украина, Понедельник 28 июня 2021 08:15
В Украине за сутки выявили 285 новых случаев COVID Фото: в Украине за сутки выявили 285 новых случаев COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине за минувшие сутки, 28 июня, зафиксировано 285 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них 116 зафиксированы в городе Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За сутки в Украине госпитализировали 384 человека, умерли 9 пациентов, а выздоровели 723 человек.

Так, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.

Протестировали за вчера методом ПЦР - 12 098 человек, методом ИФА - 2 442 человек, экспресс-тестами - 4 937 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 234 281 человек, выздоровели 2 163 792 лица, а умерли 52 295 пациентов.

Напомним, 23 июня стало известно о подтвержденных двух случаях заражения штаммом "Дельта" в Украине.

При этом одного заболевшего коронавирусом "Дельта" уже выписали, его контактных лиц проверяют.

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