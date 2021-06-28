В Украине за сутки выявили 285 новых случаев COVID
В Украине за минувшие сутки, 28 июня, зафиксировано 285 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них 116 зафиксированы в городе Киев.
За сутки в Украине госпитализировали 384 человека, умерли 9 пациентов, а выздоровели 723 человек.
Так, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.
Протестировали за вчера методом ПЦР - 12 098 человек, методом ИФА - 2 442 человек, экспресс-тестами - 4 937 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2 234 281 человек, выздоровели 2 163 792 лица, а умерли 52 295 пациентов.
Напомним, 23 июня стало известно о подтвержденных двух случаях заражения штаммом "Дельта" в Украине.
При этом одного заболевшего коронавирусом "Дельта" уже выписали, его контактных лиц проверяют.