ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні за добу виявили 285 нових випадків COVID

Новость на русском →
Україна, Понеділок 28 червня 2021 08:15
В Україні за добу виявили 285 нових випадків COVID Фото: в Україні за добу виявили 285 нових випадків COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні за минулу добу, 28 червня, зафіксовано 285 нових підтверджених випадків коронавірусу. З них 116 зафіксовані в місті Київ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

За добу в Україні госпіталізували 384 людини, померли 9 пацієнтів, а одужали 723 осіб.

Так, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.

Протестували за вчора методом ПЛР - 12 098 осіб, методом ІФА-2 442 осіб, Експрес - тестами-4 937 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 234 281 людина, одужали 2 163 792 особи, а померли 52 295 пацієнтів.

Нагадаємо, 23 червня стало відомо про підтверджених двох випадках зараження штамом "Дельта" в Україні.

При цьому одного хворого коронавірусом "Дельта" вже виписали, його контактних осіб перевіряють.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19