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В Украине за сутки выявили 745 новых случаев коронавируса

Автор: РБК-Украина

За сутки 23 июля в Украине был зафиксирован 745 новых подтвержденных случаев коронавирус. Умерли от болезни 24 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

За прошедшие сутки из-за COVID-19 госпитализировали 395 человек. Выздоровели 394 человека.

За сутки протестировано различными методами около 60 тысяч человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 248 164 человек. Умерли от коронавируса - 52 835.

Ранее главный санврач страны заявил, что карантина из-за коронавируса этой осенью не избежать.

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