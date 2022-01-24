В Украине за сутки заразились коронавирусом почти 13 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 12 915 человек, а умерли - 67. Больше всего новых заражений во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Украине госпитализировали 1836 человек; летальных исходов - 67; выздоровели - 2 430 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР - 26 131 человека, методом ИФА - 2683, экспресс-тестами - 21 866. Больше всего заражений во Львовской (2036) и Ивано-Франковской (1765) областях. За все время пандемии в Украине заболели - 3 870 370 человек; выздоровели - 3 585 338 человек; летальных случаев - 99 282.