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В Україні за добу заразились коронавірусом майже 13 тисяч людей

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Київ, Понеділок 24 січня 2022 08:37
В Україні за добу заразились коронавірусом майже 13 тисяч людей Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 12 915 людей, а померли - 67. Найбільше нових заражень в Львівській та Івано-Франківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

В Україні госпіталізували 1836 осіб; летальних випадків - 67; одужали - 2 430 осіб. Протестували за вчора методом ПЛР - 26 131 людину, методом ІФА - 2683, експрес-тестами - 21 866.

Найбільше заражень в Львівській (2036) та Івано-Франківській (1765) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 870 370 осіб; одужали - 3 585 338 осіб; летальних випадків - 99 282.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що після "Омікрону" пандемія коронавірусу піде тимчасово на спад у Європі.

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