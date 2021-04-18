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В Украине свыше 10 тысяч новых случаев COVID-19

Новина українською → Украина, Воскресенье 18 апреля 2021 08:23
В Украине свыше 10 тысяч новых случаев COVID-19 Фото: вчера коронавирус подтвердили у более 10 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине за минувшие сутки, 17 апреля, подтвердили 10 282 новых случаев коронавируса. Более 4 тысяч больных попали вчера в украинские больницы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

По данным министра, вчера госпитализировали 4 274 больных, в то же время выздоровели от COVID-19 еще 6 523 пациентов. Умерли от коронавируса за минувшие сутки 250 украинцев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.

Вчера на коронавирус проверили 60 380 образцов, из них 27 278 - методом ПЦР, 6 558 - методом ИФА и 26 544 - экспресс-тестами на антиген.

В то же время вчера от коронавируса вакцинировали 3 333 человека.

Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что во всех украинских областях подтвердили случаи "британского" штамма коронавируса. Также были выявлены случаи так называемого "южноафриканского" штамма.

Кроме того, Ляшко заявил, что ситуация с коронавируса начала стабилизироваться в Украине, но в трех крупных городах она все еще критическая.

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