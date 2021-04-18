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В Україні понад 10 тисяч нових випадків COVID-19

Новость на русском → Україна, Неділя 18 квітня 2021 08:23
В Україні понад 10 тисяч нових випадків COVID-19 Фото: вчора коронавірус підтвердили у понад 10 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні за минулу добу, 17 квітня, підтвердили 10 282 нових випадків коронавірусу. Понад 4 тисячі хворих потрапили вчора до українських лікарень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на сторінці у Facebook.

За даними міністра, вчора госпіталізували 4 274 хворих, водночас одужали від COVID-19 ще 6 523 пацієнти. Померли від коронавірусу за минулу добу 250 українців.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.

Вчора на коронавірус перевірили 60 380 зразків, з них 27 278 - методом ПЛР, 6 558 - методом ІФА та 26 544 - експрес-тестами на антиген.

Водночас вчора від коронавірусу вакцинували 3 333 людини.

Нагадаємо, нещодавно головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що в усіх українських областях підтвердили випадки "британського" штаму коронавірусу. Також було виявлено випадки так званого "південноафриканського" штаму.

Крім того, Ляшко заявляв, що ситуація з коронавірусом почала стабілізуватися в Україні, але у трьох великих містах вона все ще критична.

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