В Украине темпы вакцинации выше мировых, - Минздрав
Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, за последние несколько недель, темпы вакцинации в стране выросли на 10%. Сейчас они выше мировых и европейских.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра здравоохранения Виктора Ляшка.
"Также хочу отметить, что темпы вакцинации в Украине продолжают расти. За последнюю неделю количество проведенных прививок в Украине выросло на +10%. Сейчас мы вакцинируемся с более высокими темпами за мировые и европейские", - отметил Ляшко.
В частности, министр призвал украинцев вакцинироваться, чтобы защитить себя от возможных тяжелых последствий заболевания.
Напомним, что РБК-Украина также рассказывало о том, что сегодня в Украине наблюдается тенденция к ухудшению ситуации по распространению коронавируса на территории страны. Виктор Ляшко назвал области в которых растет количество новых случаев заражения.