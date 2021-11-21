В Украине третий день подряд больше выздоровевших, чем больных COVID: статистика Минздрава
Фото: в Украине третий день подряд больше выздоровевших, чем больных COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки, 20 ноября зафиксировали 10 635 новых случаев коронавируса. При этом количество выздоровевших составляет 14 450.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Статистика за сутки
Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки с коронавирусом было госпитализировано - 4 048 человек; летальных исходов - 377; выздоровевших - 14 450.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.
Тестирование
За вчера было осуществлено тестирований:
- ПЦР - 30741;
- методом ИФА - 5873;
- экспресс-тестами - 29658.
Общая статистика
Всего в Украине коронавирусом заболело 3 332 943 человек, выздоровели - 2 762 950, а умерли от болезни - 81 272, проведено ПЦР-тестов - 15 542 112.
Третий день подряд больше выздоровевших
- 19 ноября зафиксировано 20 050 новых COVID-случаев, а выздоровлений - 22 304;
- 20 ноября зафиксировали 18 250 новых заражений по сравнению с 21 979 выздоровлениями;
- 21 ноября (сегодня) зафиксировано 10 635 COVID новых случаев, при этом 14 450 - выздоровели.