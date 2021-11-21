В Україні третій день поспіль більше видужалих, ніж хворих на COVID: статистика МОЗ
Фото: в Україні третій день поспіль більше видужалих, ніж хворих на COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу, 20 листопада зафіксували 10 635 нових випадків коронавірусу. При цьому кількість одужалих становить 14 450.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Статистика за добу
Відповідно до даних МОЗ, за минулу добу з коронавірусом було госпіталізовано - 4 048 осіб; летальних випадків - 377; одужали - 14 450.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях.
Тестування
За вчора було здійснено тестувань:
- ПЛР - 30741;
- методом ІФА - 5873;
- експрес-тестами - 29658.
Загальна статистика
Загалом в Україні на коронавірус захворіли 3 332 943 осіб, одужали - 2 762 950, а померли від хвороби - 81272, проведено ПЛР-тестувань - 15 542 112.
Третій день поспіль більше видужалих
- 19 листопада зафіксовано 20 050 нових COVID-випадків, а одужань - 22 304;
- 20 листопада зафіксували 18 250 нових заражень у порівнянні з 21 979 одужаннями;
- 21 листопада (сьогодні) зафіксовано 10 635 нових COVID-випадків, при цьому 14 450 - одужали.