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В Україні третій день поспіль більше видужалих, ніж хворих на COVID: статистика МОЗ

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Україна, Неділя 21 листопада 2021 08:24
В Україні третій день поспіль більше видужалих, ніж хворих на COVID: статистика МОЗ Фото: в Україні третій день поспіль більше видужалих, ніж хворих на COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу, 20 листопада зафіксували 10 635 нових випадків коронавірусу. При цьому кількість одужалих становить 14 450.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

Відповідно до даних МОЗ, за минулу добу з коронавірусом було госпіталізовано - 4 048 осіб; летальних випадків - 377; одужали - 14 450.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях.

Тестування

За вчора було здійснено тестувань:

  • ПЛР - 30741;
  • методом ІФА - 5873;
  • експрес-тестами - 29658.

Загальна статистика

Загалом в Україні на коронавірус захворіли 3 332 943 осіб, одужали - 2 762 950, а померли від хвороби - 81272, проведено ПЛР-тестувань - 15 542 112.

Третій день поспіль більше видужалих

  • 19 листопада зафіксовано 20 050 нових COVID-випадків, а одужань - 22 304;
  • 20 листопада зафіксували 18 250 нових заражень у порівнянні з 21 979 одужаннями;
  • 21 листопада (сьогодні) зафіксовано 10 635 нових COVID-випадків, при цьому 14 450 - одужали.

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