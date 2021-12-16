Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине третья прививка от COVID может стать обязательной. Однако финальное решение может быть принято в январе 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Сніданок з 1+1" .

"Финальное решение будет принято примерно в январе. Тогда будет решение о продлении или не продлении срока действия сертификата (о вакцинации - ред.). Окончательно будут и рекомендации Европейского союза, и ВОЗ", - заявил он.

При этом он добавил, что дополнительная доза вакцины усиливает уже сформировавшийся иммунитет от предыдущих двух, что важно для людей с ослабленным иммунитетом.

"Особенно это актуально для людей с нарушением иммунной системы, для тех, кто давно вакцинирован - более 9-10 месяцев. У них уже есть определенное уменьшение иммунитета. Организм таких людей реагирует как на обычную вакцину. Иммунитет усиливается", - добавил Кузин.