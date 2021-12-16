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В Украине третья прививка от COVID может стать обязательной

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Четверг 16 декабря 2021 16:07
В Украине третья прививка от COVID может стать обязательной Фото: главный санврач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине третья прививка от COVID может стать обязательной. Однако финальное решение может быть принято в январе 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сніданок з 1+1".

"Финальное решение будет принято примерно в январе. Тогда будет решение о продлении или не продлении срока действия сертификата (о вакцинации - ред.). Окончательно будут и рекомендации Европейского союза, и ВОЗ", - заявил он.

При этом он добавил, что дополнительная доза вакцины усиливает уже сформировавшийся иммунитет от предыдущих двух, что важно для людей с ослабленным иммунитетом.

"Особенно это актуально для людей с нарушением иммунной системы, для тех, кто давно вакцинирован - более 9-10 месяцев. У них уже есть определенное уменьшение иммунитета. Организм таких людей реагирует как на обычную вакцину. Иммунитет усиливается", - добавил Кузин.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко подписал приказ, в соответствии с которым некоторым гражданам Украины разрешается вводить третью прививку от коронавируса.

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