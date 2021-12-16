ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні третє щеплення від COVID може стати обов'язковим

Новость на русском →
Четвер 16 грудня 2021 16:07
В Україні третє щеплення від COVID може стати обов'язковим Фото: головний санлікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні третє щеплення від COVID може стати обов'язковим. Однак фінальне рішення може бути прийнято в січні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сніданок з 1+1".

"Фінальне рішення буде прийнято приблизно в січні. Тоді буде рішення про продовження або не продовження терміну дії сертифіката (про вакцинацію - ред.). Остаточно будуть і рекомендації Європейського союзу, і ВООЗ", - заявив він.

При цьому він додав, що додаткова доза вакцини посилює вже сформований імунітет від попередніх двох, що важливо для людей з ослабленим імунітетом.

"Особливо це актуально для людей з порушенням імунної системи, для тих, хто давно вакцинований - понад 9-10 місяців. У них вже є певне зменшення імунітету. Організм таких людей реагує як на звичайну вакцину. Імунітет посилюється", - додав Кузін.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко підписав наказ, відповідно до якого деяким громадянам України дозволяється вводити третє щеплення від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України вакцинация от коронавируса Ігор Кузін
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус