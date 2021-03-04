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В Украине циркулирует только один из трех критических штаммов коронавируса

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 16:43
В Украине циркулирует только один из трех критических штаммов коронавируса Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

По состоянию на сегодня в Украине циркулирует только один из трех критических новых штаммов коронавируса. Речь о британском, южноафриканском и бразильском штаммах коронавируса Sars-cov-2.

Об этом на пресс-конференции сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, всего в мире сейчас существует около 11 тысяч мутаций этого коронавируса. Три из них - критические, потому что имеют мутации по определенной генетической линии.

"Это так называемый британский вариант, бразильский вариант и южноафриканский вариант. К британскому и бразильскому вариантам все вакцины, которые уже сегодня массово используются на планете, эффективны... В Украине зарегистрирован только британский вариант", - сказал он.

В то же время, как отметил Ляшко, в ученых есть вопросы по эффективности вакцин к южноафриканскому штамму коронавируса.

"К южноафриканскому есть некоторые предостережения от Центра по контролю за заболеваемостью ПАР, поскольку они провели определенные клинические исследования. Они приостановили использование вакцин, исследование продолжается. Появятся результаты - будем коммуницировать", - добавил санврач.

Напомним, сегодня стало известно, что в Украине подтвердили новый штамм коронавируса. Новый штамм зафиксировали в одной из западных областей страны.

Добавим, ученые из Южной Африки предполагают, что существуют антитела, которые могут предотвратить заражение другими вариантами COVID-19, циркулирующими в мире.

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