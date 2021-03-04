В Україні циркулює тільки один із трьох критичних штамів коронавірусу
Станом на сьогодні в Україні циркулює тільки один із трьох критичних нових штамів коронавірусу. Мова про британський, південноафриканський та бразильський штами коронавірусу Sars-cov-2.
Про це на прес-конференції повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За словами Ляшка, усього у світі зараз існує близько 11 тисяч мутацій цього коронавірусу. Три з них - критичні, бо мають мутації за певною генетичною лінією.
"Це так званий британський варіант, бразильський варіант і південноафриканський варіант. До британського і бразильського варіантів всі вакцини, які вже сьогодні масово використовуються на планеті, ефективні... В Україні зареєстрований тільки британський варіант", - сказав він.
Водночас, як зазначив Ляшко, у вчених є питання щодо ефективності вакцин до південноафриканського штаму коронавірусу.
"До південноафриканського є деякі застереження від Центру по контролю за захворюваністю ПАР, оскільки вони провели певні клінічні дослідження. Вони призупинили використання вакцин, дослідження триває. З'являться результати - будемо комунікувати", - додав санлікар.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Україні підтвердили новий штам коронавірусу. Новий штам зафіксували в одній з західних областей країни.
Додамо, вчені з Південної Африки припускають, що існують антитіла, які можуть запобігти зараженню іншими варіантами COVID-19, які циркулюють у світі.