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В Україні циркулює тільки один із трьох критичних штамів коронавірусу

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 16:43
В Україні циркулює тільки один із трьох критичних штамів коронавірусу Фото: люди у масках (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Станом на сьогодні в Україні циркулює тільки один із трьох критичних нових штамів коронавірусу. Мова про британський, південноафриканський та бразильський штами коронавірусу Sars-cov-2.

Про це на прес-конференції повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, усього у світі зараз існує близько 11 тисяч мутацій цього коронавірусу. Три з них - критичні, бо мають мутації за певною генетичною лінією.

"Це так званий британський варіант, бразильський варіант і південноафриканський варіант. До британського і бразильського варіантів всі вакцини, які вже сьогодні масово використовуються на планеті, ефективні... В Україні зареєстрований тільки британський варіант", - сказав він.

Водночас, як зазначив Ляшко, у вчених є питання щодо ефективності вакцин до південноафриканського штаму коронавірусу.

"До південноафриканського є деякі застереження від Центру по контролю за захворюваністю ПАР, оскільки вони провели певні клінічні дослідження. Вони призупинили використання вакцин, дослідження триває. З'являться результати - будемо комунікувати", - додав санлікар.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Україні підтвердили новий штам коронавірусу. Новий штам зафіксували в одній з західних областей країни.

Додамо, вчені з Південної Африки припускають, що існують антитіла, які можуть запобігти зараженню іншими варіантами COVID-19, які циркулюють у світі.

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